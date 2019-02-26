В Назрани произошел хлопок газа в жилом доме

В Назрани в многоквартирном доме на проспекте Базоркина, 8а произошел хлопок бытового газа.

- По уточненной информации, хлопок газовоздушной смеси произошел на пятом этаже. Последующего возгорания, к счастью, не случилось и обошлось без пострадавших, - сообщили в республиканскм управлении МЧС.

Спасатели обратились к местным жителям с призывом соблюдать меры безопасности, пристально следить за газовым оборудованием, быть бдительными и осторожными.

Отметим, что в ликвидации последствий ЧП было задействовано от МЧС пять человек и два спецавтомобиля.