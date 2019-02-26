В Пятигорске после ДТП в реанимацию попали пять человек

В Пятигорске в результате столкновения двух автомобилей в реанимацию попали сразу пять человек. Об этом во вторник сообщили в управлении ГИБДД по Ставрополью.

Инцидент произошел этой ночью на перекрестке улиц Калинина и Козлова. По предварительным данным, водитель ВАЗ-21093 проехал на красный свет и столкнулся с таким же автомобилем, который ехал по правилам. В результате аварии в реанимацию были госпитализированы оба водителя, а также три пассажира. У всех диагностированы серьезные травмы головы и тела.

Выяснилось, что предполагаемым виновником ДТП был 21-летний житель Кабардино-Балкарии, у которого стаж вождения составлял всего семь дней.

У всех участников аварии взяли кровь на анализ, чтобы установить, были ли они пьяны в момент происшествия.