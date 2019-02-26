В Поморье экс-начальник ОМВД заставил подчиненных строить себе баню

Бывший начальник ОМВД "Приморский" Архангельской области стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий. Следствие полагает, что он заставил двоих подчиненных в рабочее время строить ему баню.

Как сообщила пресс-служба регионального СУ СК, сотрудники полиции несколько месяцев возводили начальнику деревянную баню на земельном участке его отца в Холмогорском районе. Свои прямые служебные обязанности они в этот период не выполняли, хотя исправно получали заработную плату.

По данным следствия, стражи порядка переквалифицировались в строителей, поскольку опасались, что в случае отказа шеф найдет способ отомстить. Бесплатный труд подчиненных позволил руководителю сэкономить более 300 тысяч рублей.

- В строительстве бани участвовали младший специалист тылового обеспечения и полицейский отдельного взвода охраны и конвоирования, - уточнила "РГ" старший помощник руководителя СУ СК по Архангельской области и НАО Светлана Тарнаева. - Последнего начальник также посадил за руль своего служебного автомобиля, который использовал и в личных целях. Подчиненные трудились не только в рабочее время, но также в период отпусков и больничных.

Уголовное дело возбуждено по материалам службы собственной безопасности областного УМВД и РУФСБ.