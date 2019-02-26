В Ростове пьяный водитель совершил ДТП на огромной скорости

В ночь с понедельника на вторник в Ростове-на-Дону произошло ДТП с двумя иномарками. Виновник аварии получил серьезные травмы. Об этом сообщили в дорожной полиции региона.

Автомобиль BMW на скорости 200 километров в час врезалась в Toyota Land Cruiser в центре города на проспекте Шолохова. Оказалось, что ее водитель был сильно пьян. С тяжелыми травмами его госпитализировали в больницу, где врачи сейчас борются за жизнь пострадавшего.

Другая иномарка была буквально смята, но, к счастью, ее хозяин остался жив и получил лишь легкие ушибы. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.