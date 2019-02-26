В Сочи предупредили о возможном сходе лавин

В горах Сочи возможен сход лавин. Соответствующее экстренное предупреждение распространило региональное управление МЧС РФ.

- На период с 18 часов 26 февраля до 18 часов 28 февраля лавиноопасно на отметках выше тысячи метров над уровнем моря. А до первого марта сохраняется опасность схода снежной массы с отметок выше полутора тысяч метров, - рассказали в мэрии курорта.

Гостям и жителям города советуют воздерживаться от походов в горы, а в случае ЧП звонить с мобильных телефонов по номерам "010" и "112".