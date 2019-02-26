Свердловские приставы "нарисовали" портрет типичного должника

По статистике, в 2018 году с судебными приставами сталкивался примерно каждый второй житель Свердловской области: в регионе было возбуждено 2,610 миллиона исполнительных производств (на 4,3 миллиона жителей).

За один рабочий день каждый свердловский пристав-исполнитель заводит двенадцать производств. Эффективная работа на завершающей стадии судебного процесса невозможна без цифровизации, и IT-технологии помогают не только силовикам: открытые данные используют предприниматели, они облегчат жизнь каждому, кто заключает сделку.

Хорошим помощником называют эксперты ведомственную Автоматизированную систему (АИС). Благодаря ей, не приходится съедать пуд соли, чтобы узнать человека: за трое суток пристав получает полную информацию о должнике - о его месте жительства и работы, движимом и недвижимом имуществе, банковских счетах. По защищенным каналам связи ФССП обменивается информацией с МВД, Росреестром, ФНС, ФМС, ПФР, банками и операторами связи.

Ежедневно системой пользуются более 80 тысяч сотрудников и более ста контрагентов (администраторы доходов бюджета, органы госвласти субъектов, кредитные организации и прочие). В моменты пиковой нагрузки центральный сервер ФССП России обеспечивает выполнение более 130 миллионов операций в сутки.

Часть информации этой глобальной системы - база данных о 198 с лишним миллионах исполнительных производств - открыта каждому пользователю интернета.

- Российский банк данных исполнительных производств - ресурс уникальный; такую информацию ни одна страна мира не разместила в открытом доступе, - подчеркивает и. о. руководителя Свердловского управления ФССП Альбина Сухорукова. - Он задумывался как подспорье для должников, но сейчас широко используется бизнесом.

В 2012-м ресурс запустили для граждан, которые не могли получить исполнительные листы в связи, например, с переездом или из-за почтовых неурядиц.

- Базой пользуются кредитные учреждения, проверяя добросовестность заемщика. Ее активно используют работодатели при работе с персоналом. Я рекомендую использовать ресурс при заключении любой сделки вплоть до найма строителей для ремонта. Проверка контрагента поможет избежать многих сюрпризов, - обещает Альбина Сухорукова.

Кстати, в ведомстве обрисовали портрет наиболее типичного должника - свердловчанина: это автомобилист, который постоянно нарушает ПДД и не оплачивает штрафы. Среднестатистическому алиментщику 30-40 лет, он прикидывается безработным и "таксует" на автомобиле, как правило, записанном на маму.