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26.02.2019 06:04
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Уралец смог доказать, что не является заемщиком банка

Текст: Анна Шиллер
Житель Екатеринбурга раскрыл мошенничество: некто под его именем заключил с банком договор о кредитной карте еще в 2014 году.

На протяжении года мужчина подавал заявки в разные уральские банки, чтобы оформить ипотечный кредит, но ему везде отказывали. Тогда он обратился в Объединенное кредитное бюро и узнал, что числится клиентом коммерческого банка "Ренессанс Кредит", хотя никакого договора с ним не подписывал. Екатеринбуржец, не раздумывая, подал иск в суд, где просил признать договор недействительным и провести экспертизу.

Судебная проверка показала, что подписи в договоре с банком сделаны другим лицом, вдобавок адрес проживания истца был указан неверно. По решению Орджоникидзевского районного суда коммерческий банк должен оплатить в пользу мужчины расходы на экспертизу (16 900 рублей). Ответчик был против взыскания этих средств, указав на отсутствие вины банка, и просил обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции.

Фото: iStock
ЦБ: Объем хищений с банковских карт вырос почти в полтора раза

- В данном случае клиент в наш банк не обращался, чтобы оспорить оформление кредитного продукта. По решению суда кредитный договор, заключенный между истцом и банком, был признан недействительным, и его закрыли, - ответили "РГ" в пресс-службе "Ренессанс Кредит", отметив, что правоохранительные органы сейчас ищут виновника преступления, которому банк вправе предъявить иск о взыскании убытков.

Облсуд посчитал, что вынесенное решение об оплате судебной экспертизы обоснованно, так как истец понес расходы для доказательства своей правоты и суд его требования удовлетворил. Сторона, выигрывающая процесс, по закону может взыскать судебные издержки с другой стороны.

- Банки уделяют особое внимание вопросам безопасности и верификации клиентов, проводят внутреннюю проверку и могут принять решение о закрытии кредита, если установлено, что клиент действительно оказался жертвой мошенников, - добавляют в пресс-службе финансового учреждения. - Но, несмотря на принятые меры, избежать таких ситуаций полностью пока не удается, поскольку мошенники постоянно придумывают новые способы обмана.

Кстати

Если выясняется, что в кредитной истории заемщика содержится информация о кредитном продукте, который он не оформлял, то для признания кредитного договора недействительным клиенту необходимо обратиться в полицию с заявлением о случившемся и проинформировать банк о факте мошенничества, предоставив соответствующие документы из правоохранительных органов. Еще одним вариантом решения вопроса является обращение в суд о признании сделки недействительной.

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