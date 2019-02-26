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26.02.2019 10:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Югре задержан подозреваемый в убийстве предпринимателя

Текст: Татьяна Воробьева

В поселке Ванзеват, в Белоярском районе Югры, задержан подозреваемый в убийстве местного 61-летнего предпринимателя.

Напомним, тело бизнесмена с огнестрельными ранениями нашли 24 февраля в доме на улице Набережная. Погибший имел во временном пользовании охотничьи угодья в районе близ деревни. Сообщил об убийстве в дежурную часть по телефону некий мужчина: он заявил, что преступление совершил бомж 1975 года рождения, который якобы скрылся с оружием в лесу.

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Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. В помощь сотрудникам полиции на место совершения преступления были направлены бойцы СОБР. Так как транспортного сообщения с деревней нет, им пришлось добираться туда авиатранспортом и на снегоходах.

"Злоумышленник пытался направить правоохранительные органы по ложному следу, обвинив в преступлении бездомного, и, таким образом, избежать ответственности. Сделать ему это не удалось: подозреваемый задержан", - сообщила Наталья Васильченко, официальный представитель управления Росгвардии по ХМАО-Югре.

Как передает пресс-служба регионального Следственного комитета, подозреваемый - 35-летний житель Белоярского района. Он работал на принадлежащей убитому мужчине производственной базе.

Между тем, по данным Росгвардии, во время обследования придомовой территории и обыска в снегу и в тайнике обнаружены восемь единиц оружия, пять из которых - неучтенные, а также более 2500 боеприпасов к охотничьему оружию различного калибра, которые погибший хранил незаконно.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО
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