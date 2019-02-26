СК: По делу Арашуковых задержаны еще двое фигурантов

Двое новых фигурантов задержаны по "делу Арашуковых", сообщили в СК РФ. К заключенным ранее под стражу присоединились бывший глава ОАО "Ессентукская Теплосеть" Замир Борисов и и.о. директора филиала ООО "Газпроммежрегионгаз Ставрополь" в Минераловодском районе Ирина Валешная.

"Сегодня задержаны еще двое подозреваемых: бывший генеральный директор ОАО "Ессентукская Теплосеть" Замир Борисов (в настоящее время занимает должность заместителя директора по общим вопросам в АО "Газпром газораспределение Ставрополь") и и.о. директора филиала ООО "Газпроммежрегионгаз Ставрополь" в Минераловодском районе Ирина Валешная, - уточнила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. - Они, как полагает следствие, получали наличные денежные средства от промышленных потребителей газа".

По ее словам, вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении обвинения будет решен ближайшее время.

Напомним, что ранее по громкому делу о хищении газа ПАО "Газпром" на сумму не менее 30 млрд рублей были арестованы шесть работников подразделений ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" и АО "Газпром газораспределение Ставрополь": Рауль Арашуков, Руслан Арашуков, Игорь Травинов, Николай Романов, Гузер Хашукаев и Алан Кятов. Еще двое фигурантов - Уали Евгамуков и Умар Калмыков - объявлены в розыск.