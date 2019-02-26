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26.02.2019 23:56
Рубрика: Происшествия

Смертельный маневр

Машина подрезала автобус с пассажирами, один из которых погиб
Текст: Иван Петров
Российская газета - Столичный выпуск № 43(7801)
Во вторник в одной из столичных больниц скончался пострадавший в аварии рейсового пассажирского автобуса, произошедшей на юге Москвы днем ранее. Еще двое пострадавших пассажиров остаются на больничных койках. Один из них находится в состоянии средней тяжести, другой - в тяжелом. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Страшная авария произошла поздно вечером 25 февраля возле парка "Коломенское". Как сообщили в пресс-центре "Мосгортранса", ДТП было зафиксировано около 23 часов по адресу: проспект Андропова, дом 50, корпус 1. Водитель легкового автомобиля при приближении к автобусу совершил резкий маневр в его сторону, следствием которого стало столкновение. От удара городской автобус маршрута N 901 отбросило в мачту городского освещения. На кадрах с места происшествия видно, как столб практически раскроил надвое переднюю часть автобуса.

Опубликовано видео ДТП с автобусом и Mercedes на юге Москвы

О состоянии водителя не сообщалось. В "Мосгортрансе" говорили лишь о пострадавших из числа пассажиров.

После гибели человека было возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы пока не сообщали, задержан ли водитель подрезавшей автобус иномарки. Но то, что он установлен, известно. По данным Центра организации дорожного движения Москвы, виновник ДТП за период с августа 2018 года умудрился получить аж 86 штрафов за нарушение Правил дорожного движения. Там есть и превышение скорости, и проезд на красный свет, и пересечение сплошной линии.

Пока не сообщалось, задержан ли водитель иномарки, столкнувшей в ходе ДТП на обочину автобус. Но имя его установлено. Он оказался злостным нарушителем ПДД - за полгода ему выписано более 86 штрафов

Примечательно, что в тот же день очень похожее ДТП произошло в Хабаровске. Рейсовый автобус с 25 пассажирами столкнулся с фонарным столбом, а потенциальным виновником аварии также может быть признан водитель легковушки. Автобус N 29 двигался по улице Волочаевской в первом ряду. Следом за ним ехал автомобиль Toyota Noah, водитель которого решил сместиться во второй ряд и своим резким маневром вынудил ошибиться водителя автобуса. Автобус врезался в дерево и световую опору. Пострадали также трое пассажиров.

Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Следствие Компании Транспорт Мосгортранс
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