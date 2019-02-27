Два БТР и четыре легковушки столкнулись в центре Курска

В центре Курска столкнулись четыре легковых автомобиля и два бронетранспортера. Как сообщили в курском военном гарнизоне, бронетранспортеры передислоцировали в одну из воинских частей Курска, и вся техника следовала по улице колонной.

Гражданские авто во время движения вклинились в колонну, в результате чего и произошла авария. Теперь по факту ДТП командованием гарнизона проводится проверка совместно с правоохранительными органами.

Из-за аварии никто не пострадал, только легковые авто получили незначительные повреждения.