Липецкий депутат объявлен в розыск по делу об обмане дольщиков

Председатель совета директоров ОАО "Эксстроймаш" и депутат Липецкого облсовета Михаил Захаров объявлен в международный розыск. Левобережный районный суд Липецка вынес решение об аресте бизнесмена, как только тот окажется на территории России. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщили в СУ СКР по региону, ходатайство об аресте представили суду следственные органы. В настоящее время идет расследование дела обманутых дольщиков, и потерпевшими по нему признаны уже 1739 липчан.

"По данным следствия, председатель совета директоров ОАО "Эксстроймаш" Михаил Захаров, осуществлявший одобрение сделок, заключаемых от имени общества, и бывший гендиректор организации Сергей Тонких, договорились о хищении денежных средств, поступивших от участников долевого строительства в ЖК "Европейский" в Липецке, - отметили в СУ СКР по Липецкой области. - Предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ОАО "Эксстроймаш" и дольщикам, с сентября 2014 по март 2016 года заключили фиктивные договоры займа с подставными лицами и похитили более 70 миллионов рублей. Следствие полагает, что действия фигурантов и вывод денежных средств из оборота ОАО "Эксстроймаш" привели к невозможности завершения строительства четырех многоэтажек. Их сдача в эксплуатацию планировалась еще в 2017-2018 годах, но дома не достроены до сих пор".

Поводом для международного розыска стало то, что Захаров не участвовал в следственных действиях, не являлся в правоохранительные органы и находится за границей РФ.

В СУ СКР по региону напомнили, что Сергей Тонких находится под домашним арестом: в отношении него тоже завели уголовное дело за аналогичный эпизод.