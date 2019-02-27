Невыездной алиментщик единовременно погасил долг в 150 млн рублей

Житель столицы заплатил сразу 150 миллионов рублей алиментов после того, как судебные приставы включили его в списки невыездных. Об этом случае сообщил 27 февраля руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Москве Сергей Замородских.

Подробностей он не привел, сама же история произошла накануне Нового года. Всего же в течение 2018 года ограничение в праве выезда за границу применялось 240 тысяч раз. Общая сумма долга невыездных жителей столицы составила 573 миллиарда рублей.

Более 35 тысяч постановлений было вынесено в отношении алиментщиков, имевших долги на 7 миллиардов рублей. Кроме того, как сообщил Сергей Замородских, за год судебные приставы в столице вынесли 12 тысяч постановлений о временном ограничении водительских прав должникам с долгами на 14 миллиардов рублей.