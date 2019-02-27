Под Ивановом задержан подозреваемый в убийстве бойца ММА

Сотрудники СК и полиции нашли и задержали подозреваемого в убийстве бойца смешанных единоборств Ахмеда Гасанова. Тело спортсмена с огнестрельными ранениями головы, туловища и конечностей нашли вечером 213 февраля у шашлычной в Тейкове.

Предполагаемым убийцей оказался 33-летний горожанин. У него дома изъято орудие преступления - охотничье ружье 12 калибра.

- По предварительным данным, в кафе произошел конфликт на почве алкоголя. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу, - рассказала представитель управления СК РФ по Ивановской области Ирина Котова.