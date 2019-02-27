Рынок в Липецке эвакуировали из-за угрозы взрыва

Петровский рынок в Липецке проверили кинологи с собаками и специалисты по обнаружению взрывчатки. Всех посетителей и торговцев перед этим были вынуждены эвакуировать из-за сообщения о возможном теракте, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в оперативных службах региона.

Проверка показала, что никакой угрозы не было. Примечательно, что это уже не первый случай лжетеррора на Петровском рынке за неделю.

Экстренным службам пришлось выезжать и эвакуировать рынок несколько раз с 22 февраля. Как и теперь, сообщение о минировании пришло на электронную почту.