Школьник спас почувствовавшего себя плохо пассажира самолета

Московский школьник Богдан Рудик спас пассажира лайнера Сочи - Москва, который начал задыхаться в полете. Как рассказали "РГ" в пресс-службе департамента образования, 16-летний парень учится в школе № 1573 в медицинском классе. И параллельно проходит профессиональное обучение в колледже. Он всегда возит с собой аптечку и знает, как ее применить.

Во время полета над Центральной Россией одному из пассажиров стало плохо. Медработников на борту не оказалось, поэтому помочь вызвался Богдан. Парень сам очистил рот и гортань мужчины, у которого внезапно началось кровотечение.

Командир корабля решил посадить лайнер в Воронеже. Пока самолет заходил на посадку, Богдан поддерживал дыхание попутчика реанимационным мешком. В аэропорту пассажира уже ждала "скорая помощь".

Сейчас с мужчиной все в порядке, и Богдан поддерживает с ним связь.