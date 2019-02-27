Учитель ударил смоленского школьника за неумение рисовать

Смоленские следователи работают в школе города Сафонова. Они проверяют информацию об избиении ученика на уроке рисования, сообщили в региональном управлении СКР.

- В ходе проверки будут тщательно проверены факты, опубликованные в социальной сети, и принято процессуальное решение. Если информация подтвердится, следователи дадут оценку действиям администрации школы, не отреагировавшей на поведение педагога, - рассказала представитель управления СКР по Смоленской области Наталья Клюева.

Ранее в соцсетях появились сообщения, что учитель изобразительного искусства на уроке ударила ученика головой о доску и порвала на нем одежду. Поводом для гнева педагога стали слова ребенка о том, что он не может ничего нарисовать.