Видео: В Рязани на малыша упала глыба льда

В Рязани четырехлетний ребенок попал в больницу из-за снежной лавины, сошедшей с крыши. СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по статье "Халатность", сообщает сайт ведомства.

ЧП произошло на улице Семинарской. На видео, появившемся в соцсети, видно, как мама с малышом идут по тротуару. Затем они приостановились и малыш залез на сугроб с лопаткой. В этот момент с крыши железнодорожного техникума упал снег. Ребенка отбросило на тротуар.

По предварительным данным, пострадавший малыш находится в реанимации областной детской больницы, сообщили в СУ СК.

Место происшествия осмотрели следователи и следователи-криминалисты. Выясняются все нюансы случившегося: изымаются документы, касающиеся организации работ по очистке кровли, документы об обеспечении безопасности эксплуатации здания, устанавливаются ответственные за выполнение. Также следователи допрашивают свидетелей, проводятся иные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.