Экс-заммэра Хабаровска осужден за махинации с землей

Краснофлотский районный суд Хабаровска вынес приговор бывшему заместителю мэра города, сообщает краевая прокуратура. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ).

Чиновник, являясь председателем комитета администрации по управлению Краснофлотским районом, использовал свое служебное положение в корыстных целях.

Его дочь, индивидуальный предприниматель, арендовала земельный участок в вышеупомянутом районе под платную автостоянку. В феврале 2017 года она незаконно расширила площадь стоянки на 896 "квадратов". Документов на захваченную землю не оформляла и арендную плату за нее не вносила. Из-за этого городской бюджет понес ущерб - свыше 536 тысяч рублей.

Замглавы города знал о самовольном захвате земли, но не сообщал о нем в мэрию. Более того, с согласия своей дочери он предоставил знакомому часть арендуемого земельного участка на территории автостоянки под шиномонтажную мастерскую. За это ежемесячно получал от владельца мастерской пять тысяч рублей.

Ущерб подсудимый полностью возместил.

Суд приговорил его к году лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.