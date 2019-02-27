В Бурятии завели дело о смерти ребенка после долгой транспортировки

В следственном управлении СК по Бурятии возбуждено уголовное дело по факту смерти восьмилетнего мальчика, которого долго везли до медучреждения (часть 2 статьи 109 УК РФ).

14 февраля в Муйскую центральную районную больницу в бессознательном состоянии доставили ребенка с острым нарушением мозгового кровообращения. Врачи не могли поставить точный диагноз больше недели и медлили с его перевозкой в специализированную клинику.

"Лишь 22 февраля мальчик санитарной авиацией был направлен для дальнейшего обследования и лечения в Детскую республиканскую клиническую больницу, но самолет совершил вынужденную посадку в Хоринском районе", - сообщает республиканский СК.

Есть версия, что воздушному судну не хватило топлива.

После этого ребенка, находящегося в очень тяжелом состоянии, 100 километров везли на реанимобиле. Он поступил в больницу лишь ночью и вскоре скончался.

"В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия. В учреждениях здравоохранения в ходе обысков и выемок изымается медицинская документация по ребенку, необходимая для проведения соответствующих экспертиз", - рассказали следователи.