Инспектор ГИБДД вступил в перестрелку с полицейскими

В селе под Пермью инспектор дорожно-патрульной службы отдела ГИБДД Частинского района, находившийся в отпуске, обстрелял дома, в которых живут полицейские, затем попытался скрыться на снегоходе.

Жители села вызвали наряд полиции. Тогда инспектор ГИБДД вступил в перестрелку с прибывшими стражами порядка и покончил с собой.

Как сообщили РИА Новости, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников полиции. На месте преступления работают следователи и криминалисты.