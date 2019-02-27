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27.02.2019 20:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Инспектор ГИБДД вступил в перестрелку с полицейскими

Текст: Сергей Юрьев

В селе под Пермью инспектор дорожно-патрульной службы отдела ГИБДД Частинского района, находившийся в отпуске, обстрелял дома, в которых живут полицейские, затем попытался скрыться на снегоходе.

Под Астраханью мужчина обстрелял полицейских из ружья

Жители села вызвали наряд полиции. Тогда инспектор ГИБДД вступил в перестрелку с прибывшими стражами порядка и покончил с собой.

Как сообщили РИА Новости, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников полиции. На месте преступления работают следователи и криминалисты.

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