В Прикамье осудили банду "черных риелторов"

Чайковский городской суд Пермского края вынес приговор участникам преступной группы, которые в течение двух лет осуществляли мошеннические действия с недвижимостью.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, один из участников преступной группы контролировал совершение сделок с недвижимостью, а остальные два участника выступали в качестве риелторов. Их целью был поиск клиентов, желающих купить или продать недвижимость. Злоумышленники сообщали покупателям, что для приобретения квартиры необходимо внести первоначальный взнос. Получив деньги, они скрывались. Общий ущерб от противоправных действий граждан составил более 7 миллионов рублей.

Суд признал граждан виновным в серии преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ (Мошенничество). Руководителю преступной группы назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Его помощник проведет в колонии более семи лет.