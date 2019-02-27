В Прикамье сотрудник ДПС обстрелял полицейских

В Частинском районе Пермского края сотрудник дорожно-патрульной службы открыл огонь в сторону домов, где проживают полицейские, а также по самим стражам порядка. Об этом сообщает пресс-служба краевого СК.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в селе Частые в ночь на среду, 27 февраля. По версии следствия, мужчина открыл огонь в сторону двух жилых домов, где живут правоохранители, а также обстрелял самих сотрудников полиции. После он скрылся с места происшествия и покончил с собой.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на региональное МВД, стрелявшим оказался инспектором ДПС, который находился в очередном отпуске. В результате происшествия никто из местных жителей не пострадал. Полиция выясняет все обстоятельства ЧП.

Следователи по факту посягательства на жизнь сотрудников полиции возбудило уголовное дело. Сейчас под руководством замначальника СУ СКР по Пермскому краю Дмитрия Анащенко на месте происшествия работает оперативная группа и криминалисты. Выясняется мотив преступления.