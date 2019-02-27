Новости

В Ленобласти три человека погибли при столкновении автобуса с фурой 17:00
Начальника УМВД по Ивановской области уволят за "серьезные упущения" 17:00
Пентагон спрогнозировал пик военной мощи России и Китая 16:55
Голикова сообщила о повышении возраста впервые рожающих россиянок 16:50
В Москве объявят победителей премии "Бизнес-Успех" 16:45
В Дагестане прокурора заподозрили в вымогательстве денег у чиновников 16:40
В Поволжье войска ПВО отразили "атаку" беспилотников с бомбами 16:33
Президент ТПП РФ: Арктике нужна хорошая законодательная база 16:30
В Сочи узаконившего самострои судью лишили полномочий 16:25
"Арсенал" проведет домашний матч с ЦСКА в Грозном 16:17
Учитель ударил смоленского школьника за неумение рисовать 16:17
В Ростовской области начали проверку после смерти ребенка в больнице 16:06
В крови водителя, сбившего людей на Невском, нашли наркотики 16:02
Колобков: Минспорт рассмотрит применение Fan ID в ЧР по футболу 16:00
Путин пообещал оценить работу каждого члена кабмина над задачами послания 16:00
Минск запросил у Москвы кредит на 600 миллионов долларов 16:00
Ростовских "Бонни и Клайда" задержали за кражу утюгов 15:57
На Ставрополье возбудили 25 дел против банды наркоторговцев 15:56
С элеватора под Ульяновском похитили восемь тысяч тонн зерна 15:47
В Уфе продлили арест двоих обвиняемых в изнасиловании дознавательницы 15:46
Разведчики научились выживать в зимнем лесу на Урале 15:43
Жителя Прикамья заподозрили в убийстве девушки из ревности 15:42
В Мурманске водитель сбил не понравившегося ему инспектора ДПС 15:41
У "Кота в сапогах" появится продолжение 15:39
Сотрудников калининградского аэропорта заподозрили в краже посылок 15:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Весна начнется во второй половине марта
Весна начнется во второй половине марта
Что делать пострадавшему, если у виновника аварии поддельная страховка
Что делать пострадавшему, если у виновника аварии поддельная страховка
Как законы марта изменят жизнь россиян
Как законы марта изменят жизнь россиян
27.02.2019 15:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жителя Прикамья заподозрили в убийстве девушки из ревности

Текст: Алексей Трапезников

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 20-летнего жителя поселка Яйва Пермского края. Его подозревают в убийстве несовершеннолетней.

Нижегородский студент осужден за убийство из-за компьютерной игры

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, подозреваемый на почве ревности, нанес 17-летней девушке тяжелые травмы ножом, от которых она скончалась в карете скорой помощи. Мужчина скрылся с места преступления, но позже был задержан.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поручил освободить "земского доктора" и "земского учителя" от НДФЛ
Голикова сообщила о повышении возраста впервые рожающих россиянок
По делу Арашуковых задержаны крупные чиновники газовой отрасли
Совфед осудил действия США и их союзников в отношении Венесуэлы
ФИФА создаст фонд по наследию ЧМ-2018