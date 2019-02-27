Жителя Прикамья заподозрили в убийстве девушки из ревности

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 20-летнего жителя поселка Яйва Пермского края. Его подозревают в убийстве несовершеннолетней.

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, подозреваемый на почве ревности, нанес 17-летней девушке тяжелые травмы ножом, от которых она скончалась в карете скорой помощи. Мужчина скрылся с места преступления, но позже был задержан.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.