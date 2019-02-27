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27.02.2019 19:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Собирают щепки

Иркутского чиновника поместили под стражу в рамках дела о незаконных санитарных рубках
Текст: Екатерина Дементьева (Иркутск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 44(7802)
Бывшего замминистра лесного комплекса Иркутской области Алексея Туги арестовали по делу о незаконной рубке в заказнике "Туколонь" Казачинско-Ленского района. С лета прошлого года чиновник находился под домашним арестом, однако сейчас суд изменил меру пресечения.

Громкое уголовное дело о вырубке 116 гектаров в особо охраняемой природной территории на севере Иркутской области было возбуждено в июне 2018 года. Под видом санитарных рубок шла заготовка деловой, качественной древесины.

Фото: Татьяна Кравченко
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Однако сотрудники службы по охране и использованию животного мира Приангарья сообщили о творящемся беззаконье в прокуратуру, а та, проведя проверку, передала материалы в СКР. Следователи считают, что рубки были назначены без надобности. И при этом были согласованы руководством той самой службы по охране и использованию животного мира Иркутской области, а именно Алексеем Туги, который чуть позднее был назначен замминистра лесного комплекса региона.

Но министр лесного комплекса Приангарья Сергей Шеверда другого мнения. Он заявлял, что именно Туги первым забил тревогу по поводу работ в "Туколони": еще в феврале 2018 года он написал письмо директору Казачинско-Ленского лесхоза, в котором потребовал приостановить рубку деревьев в заказнике. А затем обратился прокуратуру с просьбой провести проверку, чтобы определить необходимость санрубок или ее отсутствие.

Под видом санитарных рубок шла заготовка деловой, качественной древесины

Напомним, недавно в Госдуме в первом чтении рассмотрели правительственный законопроект, ужесточающий контроль за назначением санитарных рубок в лесах. Авторы проекта, в частности, предлагают серьезно увеличить штрафы за сокрытие сведений о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов или включение недостоверных сведений о состоянии лесов в акт лесопатологического обследования. Сейчас штраф для должностных лиц за подобные правонарушения составляет от 3 до 6 тысяч рублей. Законопроект повысит их до 5-20 тысяч рублей, а в отношении лесов с особым правовым режимом (защитные, леса в границах лесопарковых зеленых поясов и т.п.) до 20-40 тысяч рублей. Эксперты же ОНФ предлагают еще больше ужесточить нормы закона и установить штрафы, кратные суммам нанесенного или возможного ущерба. По их мнению, даже 40 тысяч рублей за искажение сведений о санитарном состоянии леса - слишком мягкое наказание.

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