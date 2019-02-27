В Кузбассе при пожаре погибли семь человек

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в городе Мариинске Кемеровской области. В частном доме погибли семь человек.

Тела погибших, в том числе четырехлетнего ребенка, обнаружили спасатели. По предварительным данным, во время пожара в доме могли находиться еще двое детей. Их поиски продолжаются.

- Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - сообщает СУ СКР по Кемеровской области. - Устанавливается, кем друг другу приходились потерпевшие. Выясняется, состояла ли семья на профилактических учетах.

Пожар произошел в деревянном одноэтажном доме, отапливающемся при помощи печки. Жилище состояло из трех квартир, две из них были нежилые. Причины возгорания пока неизвестны.