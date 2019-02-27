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27.02.2019 05:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе при пожаре погибли семь человек

Текст: Наталья Граф (Кемерово)

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в городе Мариинске Кемеровской области. В частном доме погибли семь человек.

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Тела погибших, в том числе четырехлетнего ребенка, обнаружили спасатели. По предварительным данным, во время пожара в доме могли находиться еще двое детей. Их поиски продолжаются.

- Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - сообщает СУ СКР по Кемеровской области. - Устанавливается, кем друг другу приходились потерпевшие. Выясняется, состояла ли семья на профилактических учетах.

Пожар произошел в деревянном одноэтажном доме, отапливающемся при помощи печки. Жилище состояло из трех квартир, две из них были нежилые. Причины возгорания пока неизвестны.

Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово
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