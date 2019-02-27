В Нальчике в ходе спецоперации ликвидирован боевик

В Нальчике в четыре часа утра в ходе перестрелки с правоохранителями был ликвидирован боевик. Его личность устанавливается.

Как сообщает источник "РГ" в правоохранительных структурах региона, группу преступников блокировали в частном доме в микрорайоне Александровском. На предложение сдаться они открыли огонь. Ответными выстрелами удалось ликвидировать одного боевика. По предварительной информации, в доме остались его сообщники.

Также в оперативном штабе Кабардино-Балкарской Республики заявили, что на части территории Нальчика, ограниченной улицами 1-я Линия, Ленинградская, Туполева, Пролетарская, руслом реки Нальчик от улицы Пролетарская до улицы Ленинградская, введен режим контртеррористической операции. Здесь усиливается охрана некоторых объектов, у граждан будут проверять документы, а также будут прослушиваться телефонные разговоры.