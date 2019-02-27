Экс-главу калининградского УФМС обвинили в крупной взятке

Уголовное дело в отношении бывшего начальника УФМС России по Калининградской области направили в суд. Мужчину обвиняют в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.

Расследование вели сотрудники главного следственного управления СК РФ. По версии следствия, с августа 2010 года по декабрь 2013 года глава УФМС, теперь уже бывший, регулярно посещал одно из калининградских заведений общепита. Кормили и поили высокопоставленного чиновника бесплатно - за три года общая стоимость обедов и ужинов превысила 700 тысяч рублей.

Взамен обвиняемый оказывал владельцам кафе общее покровительство. Органы УФМС не проверяли заведение на предмет соблюдения миграционного законодательства. Иностранные граждане, работавшие в кафе, без проволочек получали разрешения на осуществление трудовой деятельности в РФ. Другие необходимые документы предприятие тоже могло оформить в УФМС без очереди и в ускоренном режиме.

Чиновнику грозит до двенадцати лет лишения свободы и крупный штраф. Пока дело расследовалось, на счета и земельный участок экс-главы УФМС наложили арест.