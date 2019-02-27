Пропавшего в январе калининградского подростка нашли мертвым

В Калининградской области охотники обнаружили тело 16-летнего подростка, пропавшего более месяца назад. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Сообщение о страшной находке поступило в правоохранительные органы сегодня, 27 февраля. Тело подростка обнаружили в лесу в окрестностях города Немана. На месте ЧП работает следственная группа.

16-летний житель Немана ушел из дома 20 января. Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения юноши. Сейчас в рамках этого дела специалистам предстоит установить причины и условия, приведшие к трагическим последствиям. Точная причина смерти подростка станет известна по итогам судебно-медицинской экспертизы.