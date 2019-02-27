В Ленобласти три человека погибли при столкновении автобуса с фурой

В Ленинградской области на 112-м километре федеральной трассы "Кола" микроавтобус столкнулся с фурой, погибли три человека, сообщает региональное управление ГИБДД.

Известно, что погибшие - это водитель и два пассажира микроавтобуса Volkswagen Transporter. Их личности сейчас устанавливаются.

В результате столкновения травмы средней тяжести получил и водитель грузовика MAN.

В данный момент сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП. Известно, что у фуры и у микроавтобуса смяты передние части кузова, что может свидетельствовать о лобовом столкновении.