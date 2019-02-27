Новости

В Ленобласти три человека погибли при столкновении автобуса с фурой 17:00
Начальника УМВД по Ивановской области уволят за "серьезные упущения" 17:00
Пентагон спрогнозировал пик военной мощи России и Китая 16:55
Голикова сообщила о повышении возраста впервые рожающих россиянок 16:50
В Москве объявят победителей премии "Бизнес-Успех" 16:45
В Дагестане прокурора заподозрили в вымогательстве денег у чиновников 16:40
В Поволжье войска ПВО отразили "атаку" беспилотников с бомбами 16:33
Президент ТПП РФ: Арктике нужна хорошая законодательная база 16:30
В Сочи узаконившего самострои судью лишили полномочий 16:25
"Арсенал" проведет домашний матч с ЦСКА в Грозном 16:17
Учитель ударил смоленского школьника за неумение рисовать 16:17
В Ростовской области начали проверку после смерти ребенка в больнице 16:06
В крови водителя, сбившего людей на Невском, нашли наркотики 16:02
Колобков: Минспорт рассмотрит применение Fan ID в ЧР по футболу 16:00
Путин пообещал оценить работу каждого члена кабмина над задачами послания 16:00
Минск запросил у Москвы кредит на 600 миллионов долларов 16:00
Ростовских "Бонни и Клайда" задержали за кражу утюгов 15:57
На Ставрополье возбудили 25 дел против банды наркоторговцев 15:56
С элеватора под Ульяновском похитили восемь тысяч тонн зерна 15:47
В Уфе продлили арест двоих обвиняемых в изнасиловании дознавательницы 15:46
Разведчики научились выживать в зимнем лесу на Урале 15:43
Жителя Прикамья заподозрили в убийстве девушки из ревности 15:42
В Мурманске водитель сбил не понравившегося ему инспектора ДПС 15:41
У "Кота в сапогах" появится продолжение 15:39
Сотрудников калининградского аэропорта заподозрили в краже посылок 15:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Весна начнется во второй половине марта
Весна начнется во второй половине марта
Что делать пострадавшему, если у виновника аварии поддельная страховка
Что делать пострадавшему, если у виновника аварии поддельная страховка
Как законы марта изменят жизнь россиян
Как законы марта изменят жизнь россиян
27.02.2019 15:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Мурманске водитель сбил не понравившегося ему инспектора ДПС

Текст: Алексей Михайлов (Мурманск)

В Мурманске экипажам ДПС пришлось устроить настоящую погоню, чтобы задержать нетрезвого автомобилиста. При этом один из инспекторов получил травмы.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Мурманской области, около 23 часов 26 февраля наряд ДПС заметил машину ВАЗ-21150, выезжающую из двора дома на улице Миронова.
Видео: байкер-нарушитель не смог скрыться от полицейских

У инспекторов возникло подозрение, что ее водитель нетрезв. Проигнорировав требование инспекторов остановиться, автолюбитель на большой скорости направился в сторону улицы Свердлова. Возле одного из домов на улице Домостроительной автомобиль нарушителя занесло, и он остановился. Преследовавший его инспектор ДПС выбежал из служебной машины, открыл дверь ВАЗ-21150 со стороны водителя и попытался выдернуть ключ зажигания из замка. Однако автолюбитель неожиданно привел в движение свою машину.

- Инспектор, который держался за водительскую дверь, упал на дорогу, получив телесные повреждения, - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ по взаимодействию со СМИ Алина Александрович. - Затем ВАЗ направился дальше. На одном из железнодорожных переездов его ожидали еще два патрульных автомобиля. Видя, что водитель добровольно останавливаться не хочет, инспекторы выстрелили по колесам машины нарушителя, но он все равно продолжил движение.

Остановить его удалось только тогда, когда сотрудники ГИБДД прострелили все четыре колеса ВАЗа. К тому моменту автолюбитель уже успел доехать до дома №32 по улице Папанина.

Фото: Михаил Мордасов/РИА Новости
Нарушителя ПДД под Владимиром остановили "живым щитом"

В салоне машины находились трое молодых людей. Управлял автомобилем 27-летний мурманчанин, который был неоднократно судим, в том числе за угоны. Любопытно, что водитель оказался трезвым. Он пояснил следователю, что не реагировал на требования инспекторов ДПС, так как ему "не понравилось" их поведение.

Чтобы уточнить тяжесть травм, полученных инспектором, назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется доследственная проверка.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Мурманск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поручил освободить "земского доктора" и "земского учителя" от НДФЛ
Голикова сообщила о повышении возраста впервые рожающих россиянок
По делу Арашуковых задержаны крупные чиновники газовой отрасли
Совфед осудил действия США и их союзников в отношении Венесуэлы
ФИФА создаст фонд по наследию ЧМ-2018