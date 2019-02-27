В Мурманске водитель сбил не понравившегося ему инспектора ДПС

В Мурманске экипажам ДПС пришлось устроить настоящую погоню, чтобы задержать нетрезвого автомобилиста. При этом один из инспекторов получил травмы.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Мурманской области, около 23 часов 26 февраля наряд ДПС заметил машину ВАЗ-21150, выезжающую из двора дома на улице Миронова.

У инспекторов возникло подозрение, что ее водитель нетрезв. Проигнорировав требование инспекторов остановиться, автолюбитель на большой скорости направился в сторону улицы Свердлова. Возле одного из домов на улице Домостроительной автомобиль нарушителя занесло, и он остановился. Преследовавший его инспектор ДПС выбежал из служебной машины, открыл дверь ВАЗ-21150 со стороны водителя и попытался выдернуть ключ зажигания из замка. Однако автолюбитель неожиданно привел в движение свою машину.

- Инспектор, который держался за водительскую дверь, упал на дорогу, получив телесные повреждения, - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ по взаимодействию со СМИ Алина Александрович. - Затем ВАЗ направился дальше. На одном из железнодорожных переездов его ожидали еще два патрульных автомобиля. Видя, что водитель добровольно останавливаться не хочет, инспекторы выстрелили по колесам машины нарушителя, но он все равно продолжил движение.

Остановить его удалось только тогда, когда сотрудники ГИБДД прострелили все четыре колеса ВАЗа. К тому моменту автолюбитель уже успел доехать до дома №32 по улице Папанина.

В салоне машины находились трое молодых людей. Управлял автомобилем 27-летний мурманчанин, который был неоднократно судим, в том числе за угоны. Любопытно, что водитель оказался трезвым. Он пояснил следователю, что не реагировал на требования инспекторов ДПС, так как ему "не понравилось" их поведение.

Чтобы уточнить тяжесть травм, полученных инспектором, назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется доследственная проверка.