На Кубани директор школы получала зарплату за "мертвую душу"

В Горячем Ключе правоохранители выявили превышение должностных полномочий директора средней школы № 4. Руководитель учебного заведения, кстати, депутат городского Совета, в течение нескольких лет, как установили следователи, получала зарплату за "мертвую душу".

Дело, которое было возбуждено по собранным сотрудниками УФСБ по краю материалам, передано в СК. Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьей 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

По данным следствия, в 2015 году директор, имея на руках копии личных документов своей знакомой, оформила ее через секретаря на должность заместителя по воспитательной работе. Меж тем дама прекрасно понимала, что приятельница в школе работать не будет.

- После этого по требованию директора с декабря 2015 по сентябрь 2018 года в табели рабочего времени вносились недостоверные сведения о выполнении ее заместителем трудовых обязанностей. На банковскую карту, выданную на имя знакомой, начислялась заработная плата, которую подозреваемая присваивала себе. Таким образом, директор школы завладела более одним миллионом 150 тысячами рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

В настоящее время подозреваемая уволена с занимаемой должности и помещена под домашний арест. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.