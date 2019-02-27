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27.02.2019 14:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани директор школы получала зарплату за "мертвую душу"

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В Горячем Ключе правоохранители выявили превышение должностных полномочий директора средней школы № 4. Руководитель учебного заведения, кстати, депутат городского Совета, в течение нескольких лет, как установили следователи, получала зарплату за "мертвую душу".

Дело, которое было возбуждено по собранным сотрудниками УФСБ по краю материалам, передано в СК. Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьей 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

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По данным следствия, в 2015 году директор, имея на руках копии личных документов своей знакомой, оформила ее через секретаря на должность заместителя по воспитательной работе. Меж тем дама прекрасно понимала, что приятельница в школе работать не будет.

- После этого по требованию директора с декабря 2015 по сентябрь 2018 года в табели рабочего времени вносились недостоверные сведения о выполнении ее заместителем трудовых обязанностей. На банковскую карту, выданную на имя знакомой, начислялась заработная плата, которую подозреваемая присваивала себе. Таким образом, директор школы завладела более одним миллионом 150 тысячами рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

В настоящее время подозреваемая уволена с занимаемой должности и помещена под домашний арест. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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