Первому вице-мэру Сочи на полгода продлили арест

Суд Центрального района города Сочи продлил еще на полгода арест подозреваемому в превышении должностных полномочий первому вице-мэру Сочи Мугдину Чермиту. Предварительное судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Напомним, чиновника задержали 18 апреля 2018 года, перед этим прошли обыски в его кабинете в мэрии курорта. Позже выяснилось, что заместителя главы города обвиняют в незаконной выдаче разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию жилых многоэтажек. По данным следователей, достаточно было проверить документацию застройщика, чтобы увидеть множество нарушений.

Как уже писала "РГ", в конце прошлого года в городе прошла череда обысков и позднее арестов чиновников. Большая часть из них была связана с незаконным строительством.