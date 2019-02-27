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27.02.2019 13:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре в ДТП со "скорой" пострадали семь человек

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В краевой столице автомобиль Volkswagen столкнулся со служебной машиной "скорой помощи". В результате аварии семь человек получили травмы, в том числе двое детей - 11 месяцев и 2

Возбуждено уголовное дело после гибели пассажира подрезанного автобуса
,5 года.

По данным полиции, столкновение произошло сегодня на пересечении улиц Дзержинского и Стахановской. Причем неотложка двигалась с включенными проблесковыми маячками.

- От удара "скорая" опрокинулась. С места происшествия в больницу доставлено 7 человек: 5 из спецмашины - трое медиков и женщина с 11-месяным малышом на руках, а также двое из иномарки - мать с ребенком 2,5 лет, - рассказали "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Сейчас по факту ДТП полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и степень полученных травм пострадавшими.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар
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