В Ростовской области начали проверку после смерти ребенка в больнице

В Ростовской области проводится проверка по факту смерти шестилетнего ребенка в центральной больнице Азовского района. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

В минувший понедельник дошкольник был доставлен в лечебное заведение в очень тяжелом состоянии. Малыша госпитализировали в отделение анестезиологии и реанимации.

Чтобы оказать маленькому пациенту помощь, в районную больницу прибыли врачи из областной детской клинической больницы и ростовской больницы № 20. Но специалисты не смогли спасти ребенка. Он умер на следующий день после госпитализации.

Сейчас выясняются причины его смерти. Проводится патологоанатомическая экспертиза.