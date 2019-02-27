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27.02.2019 16:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ростовской области начали проверку после смерти ребенка в больнице

Текст: Алена Ларина (Ростов-на-Дону)

В Ростовской области проводится проверка по факту смерти шестилетнего ребенка в центральной больнице Азовского района. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

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В минувший понедельник дошкольник был доставлен в лечебное заведение в очень тяжелом состоянии. Малыша госпитализировали в отделение анестезиологии и реанимации.

Чтобы оказать маленькому пациенту помощь, в районную больницу прибыли врачи из областной детской клинической больницы и ростовской больницы № 20. Но специалисты не смогли спасти ребенка. Он умер на следующий день после госпитализации.

Сейчас выясняются причины его смерти. Проводится патологоанатомическая экспертиза.

Происшествия ЧП Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область
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