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27.02.2019 19:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгоградской области убийцу двух девушек осудили на 23 года

Текст: Алена Ларина (Волгоград)

В Волгограде суд приговорил убийцу двух девушек к 23 годам колонии особого режима. Об этом сообщили в региональном управлении следственного комитета России.

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Житель города Волжский был признан виновным не только в убийствах, но также расчленении трупов и краже. По данным следствия, он совершил преступление осенью 2017 года. Будучи в караоке, мужчина познакомился с двумя молодыми женщинами и пригласил их к себе домой.

Вскоре  у него произошел конфликт с одной из них, во время которого хозяин ударил гостью ножом. Удар был смертельным. После этого мужчина убил подругу погибшей как свидетеля преступления. Сняв с женщин украшения, он расчленил их тела и закопал в лесополосе.

Через две недели убийца был задержан в Подмосковье. Он сотрудничал со следствием и указал место, где закопал тела.

Ранее осужденный уже совершал тяжкие преступления - изнасилование и разбой и отбыл за них длительный тюремный срок. Теперь он проведет за решеткой еще 23 года. Также он должен выплатить родным убитых два миллиона рублей.

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