На Урале присяжные оправдали мужчину, обвиняемого в гибели человека

Артемовский городской суд с участием коллегии присяжных заседателей вынес оправдательный приговор по делу о смерти жителя поселка Буланаш.

Прошлым летом на площадке у Детского дома творчества мужчина ударил потерпевшего, и тот потерял сознание. Нападение зафиксировала камера наружного наблюдения. В отношении хулигана, который затеял драку, следствие завело уголовное дело. Обвиняемому инкриминировали часть 4 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

С июня 2018 года в районных, городских и военных гарнизонных судах некоторые уголовные дела по ходатайству ответчика может рассматривать суд присяжных заседателей. В том числе преступление, о котором идет речь. Стоит отметить, что присяжные исследуют только те моменты, которые напрямую относятся к делу, и не могут задавать вопросы, касающиеся личности подсудимого или достоверности его доказательств.

‒ Коллегия присяжных заседателей вынесла оправдательный вердикт, потому что не установила события преступления. Это нонсенс, так как в суде была представлена видеозапись, и сам подсудимый признал то, что ударил человека. При этом допрашивали эксперта, который подтвердил, что смерть наступила именно в результате нанесения удара, ‒ рассказала "РГ" Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

На записи видно, что на улице произошла потасовка: кроме погибшего ударили еще одного человека. Однако в вердикте суда присяжных сказано, что никакого удара, который повлек за собой травму головы потерпевшего, не было.

Прокуратура считает, что в судебном заседании были нарушения уголовно-процессуального законодательства. Приговор она будет обжаловать в апелляционной судебной коллегии Свердловского облсуда.

Кстати

За первые полгода в районных судах России присяжные заседатели вынесли 36 обвинительных вердиктов и 22 оправдательных, по данным ТАСС.

При этом председатель Свердловского облсуда сообщил, что инстанция с 2003 по 2016 год рассмотрела с участием присяжных заседателей около 70 дел, в результате ‒ 139 осужденных и только четыре оправдательных приговора.