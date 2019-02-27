СК проверит, почему в Кургане младенец чуть не умер из-за капель в нос

Правоохранительные органы Курганской области разбираются в обстоятельствах, при которых двухмесячному малышу срочно потребовалась помощь врачей после назначенного лором лечения.

Проверка началась после появившегося в сосцсетях и местных СМИ сообщения о некачественной медпомощи, которую младенцу оказал специалист одной из клиник Кургана. Мама малыша 26 февраля написала в соцсетях, что после применения прописанных препаратов у ребенка началась сильнейшая реакция. На "скорой" его срочно увезли в больницу.

"Проводится проверка по сообщению о том, что грудной ребенок едва не скончался от применения выписанных ему лекарств от ринита. Обстоятельства, указанные в публикации, будут проверены", - сообщили в пресс-службе СК по региону.