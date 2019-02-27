Курганский мировой суд прекратил дело в отношении Сергея Карпука, обвиняемого в причинении физический боли подростку, в связи с отсутствием состава правонарушения.

Колесами по клумбе

Ветеран военной службы, руководитель регионального отделения Военно-спортивного союза М. Т. Калашникова и военно-патриотического клуба "Дзержинец", боевой офицер Сергей Карпук до сих пор помнит тот день до мельчайших подробностей. 8 октября 2018 года стояла теплая сухая осень, на клумбах вовсю еще цвели цветы. Около половины восьмого вечера Сергей Васильевич вышел из школы № 38, где работал. На нем была военная форма с погонами подполковника. Во дворе школы он увидел, как какой-то человек на велосипеде едет по клумбам и давит цветы. При этом орет, что у велосипеда нет тормозов, и ругается матом. На голове велосипедиста был капюшон. На улице уже смеркалось, поэтому разобрать, кто рулил двухколесной машиной - взрослый или подросток, было трудно.

- Вы почему ездите по газонам и материтесь на территории школы? - подошел Карпук к лихачу.

Тот попытался быстро проскочить мимо него и выехать со двора. Впереди на выезде слева были ступеньки, справа - крутой спуск. Если не остановить, сам разобьется или покалечит прохожих - оценил обстановку подполковник запаса и встал на пути велосипедиста. Когда человек снял капюшон, оказалось, это подросток лет пятнадцати. Парень, недовольный тем, что кто-то посмел преградить ему дорогу, закричал:

- Отойдите, вы не имеете права ограничивать мою свободу!

Карпук предложил лихачу пройти в школу и спокойно поговорить. Тот ответил грубостью и замахнулся на него. Ветеран перехватил руку и опустил ее вниз. В это время к ним подошли двое ребят, оба ростом выше Карпука. Один вплотную приблизился к ветерану и начал агрессивно толкать в плечо: кто вы, мол, такой и что вам надо? Потом достал телефон и вызвал подмогу. Это был восьмиклассник из 38-й школы. Он узнал в человеке в военной форме руководителя военно-патриотического клуба. Видя, что полюбовно им не разойтись, ветеран вызвал полицию.

- Ну не драться же мне с малолетками, в самом деле, - говорит боевой офицер. - Если б дошло до группового нападения, волей-неволей пришлось бы защищаться, и неизвестно, чем бы все закончилось для пацанов. Зачем мне это надо?

Была ли травма?

Приехал полицейский наряд. Записали данные участников конфликта и срочно уехали на "грабеж", попросив велосипедиста-сквернослова дождаться другого наряда. Но другой не приехал, и все разошлись.

Показания свидетелей были очень противоречивыми. На вине Карпука настаивали только сам "потерпевший" и его друг, другие не видели, как он применял силу

Вечером к Карпуку пришел участковый, записал с его слов, что произошло во дворе школы. А через день руководитель военно-патриотического клуба узнал, что в полицию на него поступило заявление от матери велосипедиста. Спустя сутки после инцидента сын пожаловался ей, что, катаясь на велосипеде, заехал на школьную клумбу и нецензурно выразился. Незнакомый мужчина его остановил, схватил за руку и завернул ее за спину. Ему было очень больно. Мать просила полицию привлечь Карпука к ответственности за насилие. Правда, позже в суде она призналась, что дома сын на боль не жаловался, никаких травм у него не было.

Ответственность не наступила

Но это позже. А пока инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1 Анастасия Леканова составила на Карпука протокол об административном правонарушении по статье о побоях. Видя, какой оборот принимает дело, Сергей Васильевич тоже написал заявление в полицию с просьбой наказать "потерпевшего" подростка за нецензурную брань в общественном месте и езду по клумбам. А заодно проверить, как его мать и отец исполняют родительские обязанности. Решив, что Карпука оскорбил мат неизвестного, из полиции его заявление передали в прокуратуру. Из надзорного ведомства пришел ответ: во-первых, неприличное высказывание должно быть обращено непосредственно к личности, а не к неопределенному кругу лиц. Во-вторых, по закону к административной ответственности можно привлечь с шестнадцати лет, велосипедист до этого возраста еще не дорос.

22 октября инспектор Леканова прислала Карпуку повестку с требованием явиться 24 октября к 8.30 в дежурную часть отдела полиции № 1. В качестве кого, не указано. За годы службы подполковник привык к дисциплине, поэтому в 8.20 уже был на месте. Однако никто его там не ждал. Полицейские вспомнили о Карпуке только в 10.45, пригласили в служебный автомобиль и повезли… в суд. С материалами административного дела его не ознакомили, адвоката он не имел возможности предупредить…

Судебный процесс длился два месяца. Показания свидетелей были очень противоречивыми. На вине Сергея Карпука настаивали только сам "потерпевший" и его друг, другие свидетели не видели, как он применял силу. По их словам, руководитель клуба лишь придерживал велосипедиста то за куртку, то за рукав, то за лямку рюкзака, чтобы оградить себя от нападения. Суд постановил: дело прекратить за отсутствием состава административного правонарушения. Решение вступило в силу.

Гимнастерка с "разговорами"

Конфликт исчерпан, а осадок остался. Из-за этой неприятной истории ветеран так расстроился, что ему даже пришлось лечь в кардиологию.

- Не переношу, когда не уважают старших, чужой труд, сквернословят, - признался Сергей Васильевич. - Взять те же клумбы. Сотрудники школы все лето ухаживали за цветами: поливали, пололи в солнцепек. Но подростки об этом, уверен, даже не задумывались.

Своих ребят из клуба "Дзержинец" наставник старается воспитывать по-другому. Они постоянно заняты делом, изучают историю России, много путешествуют. Были на Курской дуге, знаменитом Прохоровском поле, ездили в Волгоград на место Сталинградской битвы, в Брестскую крепость… В мае 2016 года совершили восхождение на хребет Большой Таганай в Челябинской области, водрузили на вершине мини-копию Знамени Победы. В своем кабинете Сергей Карпук создал настоящий музей форменной одежды российских пограничников разных лет, в котором есть даже гимнастерка 1920-х годов с "разговорами" - яркими цветными полосами поперек груди. Сергей Васильевич - признанный эксперт в военном обмундировании. Многие его воспитанники служат в силовых структурах, в том числе в полиции.

Комментарии

Антон Ворошилов, адвокат:

- Если бы суд принял сторону подростков, авторитет школы и всего педагогического коллектива в глазах детей резко упал бы. Они бы использовали подобные схемы для самоутверждения среди сверстников или для мести учителю, а на карьере Сергея Васильевича Карпука как общественника и руководителя можно было поставить крест. Хотя все закончилось бы совершенно по-другому, если бы в ситуации действительно хотели объективно разобраться. У нас, к сожалению, к административным делам подходят более поверхностно, чем к уголовным. В материалах дела, помимо неполноты проверки, ее явного обвинительного уклона и нарушения презумпции невиновности, допущено серьезное нарушение. Несовершеннолетним (на их показаниях основано обвинение) разъяснена ответственность свидетеля по статье 17.9 КоАП РФ, что незаконно, так как они еще не достигли 16 лет (когда наступает ответственность по этой статье). Следовательно, показания подростков не являются доказательствами, а других в материалах дела нет. Элементарные правила, однако их сплошь и рядом нарушают.

Юлия Малюшина, старший преподаватель кафедры "Психология" Курганского госуниверситета, внештатный лектор УМВД России по Курганской области:

- Почему подростки так дерзко ведут себя, нецензурно выражаются? Чтобы ответить на этот вопрос, надо знать психологические особенности подросткового возраста. Подросток - еще не взрослый человек, но уже не ребенок. У него формируется собственный взгляд и свое мнение на происходящее. Любое замечание он воспринимает в штыки, встает в оппозицию, все делает наперекор. Молодым людям хочется показать свою самостоятельность, "крутость". Они остро реагируют на моменты, когда задето их самолюбие. Для того чтобы не возникало конфликтных ситуаций, с подростками надо находить общий язык - общаться, проводить классные часы, обсуждать эти вопросы на родительских собраниях. А кроме того, изучать их интересы, воспитывать уважение к ветеранам и вообще к старшим.

Кстати

В конце прошлого года эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) опубликовали результаты исследования, согласно которому около 70 процентов учителей подвергались агрессии со стороны учеников. С наиболее жесткой формой буллинга - угрозами от учеников - сталкивался хотя бы раз в жизни каждый второй учитель. При этом 5,8 процента опрошенных педагогов дети угрожали регулярно. 42 процента респондентов получали оскорбительные письма или сообщения в соцсетях.