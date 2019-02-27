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27.02.2019 18:32
Рубрика: Происшествия

СК просит арестовать двух новых фигурантов по газовому делу Арашуковых

Текст: Иван Петров
В уголовном деле о многомиллиардных хищениях природного газа у ПАО "Газпром" очередное пополнение. Фамилии еще двух новых фигурантов назвали 27 февраля в Следственном комитете России. Это заместитель гендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Замир Борсов и исполняющая обязанности директора филиала ООО "Газпром-Межрегионгаз Ставрополь" в Минераловодском районе Ирина Валешина.
Руслан Арашуков. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Руслан Арашуков. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Руслан Арашуков. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Борсов в период с 2015 года по настоящее время, по данным следствия, давал указания директорам филиалов АО "Газпром газораспределение Ставрополь" о получении денежных средств от представителей промышленных и иных предприятий, потребляющих природный газ. Речь идет о газе, который поставлялся на предприятия в обход учетных приборов. В СК пояснили, что указания о том, с кого сколько денег взять и кому сколько газа "выдать" Борсов получал от Рауля Арашукова - советника гендиректора компании "Газпром-Межрегионгаз" (отец сенатора Рауфа Арашукова).

По делу Арашуковых задержаны крупные чиновники газовой отрасли

Роль же Ирины Валешной состояла, по версии следствия, в том, что она поручала метрологам филиала ООО "Газпром-Межрегионгаз Ставрополь" в Минераловодском районе получать деньги от нелегальных потребителей газа. При этом отмечается, что все расчеты стороны вели в наличных. Указания же Валешной давал директор филиала ООО "Газпром-Межрегионгаз Ставрополь" в Минераловодском районе Гузер Хашукаев. Валешной вменяется преступная деятельность в период с 2016 по январь 2019 года.

Следствие уже определилось с мерой пресечения для новых фигурантов - в суд уже отправлены ходатайства о заключении под стражу Замира Борсова и Ирины Валешной. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко напомнила, что кроме дела о хищениях природного газа на сумму не менее 30 млрд рублей (газ поставлялся в Дагестан, Ставропольский край и Карачаево-Черкесию - прим. "РГ"), параллельно расследуются дела об организации убийств в 2010 году в Черкесске зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.

В настоящее время, по ее словам, проводятся необходимые следственные действия по установлению всех обстоятельств этих преступлений. В деле об убийствах главный фигурант - сенатор Рауф Арашуков.

В "газовом деле" фигурантов гораздо больше, и их число постоянно растет. Кроме Рауля, Рауфа Арашуковых и двух вышеперечисленных руководителей, в нем значатся работники подразделений ООО "Газпром-Межрегионгаз Ставрополь" и АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Руслан Арашуков, Игорь Травинов, Николай Романов, Гузер Хашукаев и Алан Кятов. Все они по решению суда арестованы.

Происшествия Правосудие Следствие Уголовное дело сенатора Рауфа Арашукова
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