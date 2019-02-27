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27.02.2019 19:48
Рубрика: Происшествия

Наследство Цапков не поделили

Верховный суд отказал в жалобе судье, получившей срок за мошенничество
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск № 44(7802)
Верховный суд России рассмотрел жалобу бывшей судьи Светланы Мартыновой на обвинительный приговор, вынесенный ей за мошенничество.

По приговору Ростовского областного суда, которое теперь вступило в законную силу, ближайшие семь лет экс-судья проведет за решеткой. По постановлению Верховного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменений, а в жалобе защите осужденной отказано.

Мартынова - бывшая судья Арбитражного суда Ростовской области. Она была признана виновной в мошенничестве с сельскохозяйственными землями, которые незаконным путем переходили известной банде Цапка из станицы Кущевской Краснодарского края.
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Криминальная группировка под руководством Федора Стрельцова решила прибрать земли Цапков к своим рукам после того, как их владельцев осудили. В период расследования "кущевского дела" Стрельцов, ведавшей в банде Цапка финансами и лично не участвовавший в массовом убийстве, первоначально избежал встречи с правосудием. Он решил поставить все земли своих бывших компаньонов под собственный контроль.

В подкрепление своих намерений он пообещал Мартыновой за помощь в принятии нужных судебных решений предоставить ей "крышу" в лице своих высокопоставленных покровителей. Судья, уроженка той же станицы, помогла переоформить угодья.

Земли ЗАО "Маяк", которые находились в аренде у Цапков, с помощью цепочки мошеннических сделок и незаконных судебных решений были похищены Стрельцовым и переведены в его компанию "Агрокомплекс Кущевский".

Но влиятельные покровители, на которых так рассчитывали Стрельцов и Мартынова, им не помогли. Почувствовав, что тучи над ней сгущаются, она сама ушла в отставку.

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Уже после этого, злоупотребляя статусом судьи в отставке, она попросту игнорировала все правоохранительные действия, начатые в отношении нее. Как "спецсубъект" она считала себя неуязвимой для правосудия.

Решение о возбуждении против судьи в отставке Мартыновой дела по части 4 статьи 159 УК РФ за мошенничество в особо крупном размере подписал лично председатель СКР Александр Бастрыкин. Узнав об этом, Мартынова сбежала из Ростова и была объявлена в федеральный розыск. Задержали ее в Москве спустя несколько месяцев.

До этого сначала региональная коллегия судей, а затем и Высшая квалификационная коллегия судей лишили ее статуса судьи в отставке и всех привилегий, дав согласие на возбуждение уголовного дела.

Расследование уголовного дела Стрельцова завершается.

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