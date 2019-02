- Первый пошел!..Наш вертолет завис на высоте 40 метров от земли. Сначала вниз по шнуру на землю летит 120-килограммовый ярко-красный контейнер-баул. Затем - очередь десантников-пожарных. Ощущения неоднозначные: с одной стороны, все просто - прицепил карабин к шнуру и спиной назад, к земле...

Но это, так сказать, внешняя сторона. В исполнении есть нюансы. Внутри вертолета иные ощущения. Ревут движки, все вибрирует. В салоне жарковато, а за бортом минус десять, плюс мощный обдув воздушным потоком от винтов.

Мне на память организаторы учений презентовали комичное видео: автор этих строк, спустившись с неба на землю, несколько не рассчитал силу воздушных потоков. И задорно носился по аэродрому в погоне за своей шапкой...

Да и 40 метров - это, простите, высота 17-этажного дома. Думаете, вот так просто: взять да сигануть вниз? Из-за особенностей конструкции спускаемого устройства и человеческой анатомии после отделения мгновение вы будете спускаться к земле головой вниз. Правда, уже в следующую секунду шнур и тормозной блок (и тем и другим управляет сам десантник-пожарный) все выправят. И если не накосячите, то приземлитесь достаточно мягко, на ноги.

С головы на ноги

Между прочим, создано это гениально простое и столь же гениально эффективное устройство у нас. Создатель - "патриарх питерских альпинистов" мастер спорта СССР Борис Кашевник. В его честь и названо: КС-К/2 - комплект для спуска системы Кашевника. В наше время, когда главная тема горячих новостей - какой-то очередной пакет санкций против нашей экономики, это важно. Борис Лазаревич не дожил до своего 90-летия всего несколько дней: умер весной прошлого года. Кстати, все, кто использовал систему Кашевника (авиапожарные, силовики, МЧС, горные спасатели и пр.), не забудьте 6 марта (день смерти) и 3 апреля (день рождения) опрокинуть рюмку крепкого чая за нашего гения. Ведь он и его поколение советских и российских изобретателей вывели страну в лидеры в сегменте таких систем. Скажу больше: это не нам, а американцам надо бояться ситуации, при которой мы их "отключим" от новейших разработок для десантирования на неподготовленные площадки... Звучит претенциозно? Так и есть. Но не волнуйтесь, аргументы будут. Только чуть позже. Пока же назад: в Ми-8, к десантникам-пожарным.

Место действия: Сибирь, аэродром Шушенское. Я участник воздушных тренировок "лесного спецназа". Упомянутый спецназ - это неофициальное, но намертво приклеившееся название к парашютистам-пожарным и десантникам-пожарным "Авиалесоохраны" (подведомственная структура Федерального агентства лесного хозяйства).

Здесь они тренируются по спускам с вышки-тренажера и вертолета Ми-8, а также прыжкам с парашютом с Ан-2. Конечно, весь "лесной спецназ" в одном месте быть не может. В Шушенское на учебно-методические сборы и воздушные тренировки прилетели 43 человека. Это руководство парашютно-десантной пожарной службы "Авиалесоохраны" и инструкторы из регионов: из Якутии, Омска, Марий Эл, Иркутска, Амура, Бурятии, Забайкальского и, конечно, из Красноярского края.

Задача - научиться чему-то новому (учиться никогда и никому не поздно), отточить навыки и, главное, оценить готовность спецназа к пожароопасному сезону 2019 года. Тренировки напряженные, насыщенные и реалистичные. Завтра они погрузятся в те же самые (или точно такие же) Ми-8 и Ан-2 и полетят бороться с лесными пожарами. Которых каждый год все больше и больше. Печальная действительность: чем больше арендаторов у нашего леса, тем меньше в нем порядка.

На конец ноября 2018 года в России ликвидировано 10,6 тыс. лесных пожаров на площади 3,4 млн га.

Когда-то считалось, что леса в нашей стране горят с весны до конца осени. Потом - перерыв. Теперь все иначе. Пожароопасный сезон фактически не заканчивается. В декабре прошлого года были потушены последние пожары, а уже в январе запылала дальневосточная тайга...

Табор приходит с неба

Лесные пожары - это буйство стихии. Невероятное по мощи и катастрофическое по последствиям. Трудно поверить и особенно представить, но чудовищный верховой пожар (охвативший кроны деревьев) может передвигаться со скоростью 70 км/ч и даже быстрее и перемахивать целые реки.

Буйство стихии сопровождается буйством обывательских стереотипов. Многие убеждены: запылал лес - на борьбу с огнем вылетает МЧС, мобилизуют волонтеров. То есть борются всем миром.

На самом деле все не так. МЧС работает рука об руку с "Авиалесоохраной" и региональными лесными ведомствами: дает в аренду технику, перебрасывает оборудование и личный состав, сообща они отстаивают от огня поселки (чтобы огонь из леса не спалил населенные пункты, и, наоборот, пылающие приусадебные участки не подожгли лес). И еще многое другое. Но тушит лес - запомните - именно пресловутый "лесной спецназ". Так положено по закону.

Ну а что до волонтеров, местных властей и арендаторов леса, то самая эффективная помощь от них - профилактика. Надо вовремя распахать то, что нужно распахать, подготовить лесные дороги, подъезды к водоемам. А главное - огонь не приходит неоткуда. Львиная доля возгораний - по вине людей, а не каких-то абстрактных сил природы. И в наших силах не допустить пожара.

Ну а если все пошло по наихудшему сценарию, то не нужно ни героизма, ни самодеятельности. Тушить лес должны профи. Обычно это делается так: определяется очаг возгорания и его фронт (кромка), и на пути огня создают так называемую минерализованную полосу. Полоса - понимать буквально - это несколько сот метров поверхности земли, очищенные от всего, что может гореть. Термин "минерализованная" означает, что землю десантники-пожарные очистили до сплошного минерального слоя почвы. Вырубили и выкопали.

Борис Кашевник: советский и российский альпинист, мастер спорта СССР и чемпион СССР по альпинизму, инженер и изобретатель лучшего в мире спасательного и десантного снаряжения.

От нее навстречу огню будет направлен встречный отжиг. Два огня встретятся и убьют друг друга.

Только для этого требуется колоссальный ручной труд. Если дело происходит в лесу или в гористой местности, то технику сюда не забросят. Авиапожарный всего пару секунд десантник. Или пару минут парашютист. Затем начинается самое интересное: берешь в руки армейскую БСЛ-110 (большая саперная лопата), "пуласку" (это нечто среднее между топором и мотыгой), бензопилу и... Дальше - работа до кровавых мозолей.

Живут авиапожарные в полевых лагерях, которые принято называть "табором". В палатках. На условиях полной автономности: сами готовят еду, обустраивают быт. Посредством бензиновых агрегатов заряжают то, что нуждается в подзарядке: от батареи разведчика-беспилотника до аккумулятора спутникового телефона.

Справились с огнем - погрузили имущество на вездеходы или на вертолеты, и "табор" уходит в небо. В смысле перемещается к очередному пожару. Родных и близких, случается, не видят месяцами. Но работу свою любят и ни на что не променяют.

А что вы хотите - "лесной спецназ".

Прилетит вдруг волшебник

А как же высокие технологии? Лично у меня мысленно возникает образ: красивый гидросамолет-амфибия, взлетев с лесного озера, обрушивает тонны воды на огонь...

- Еще ни один серьезный пожар не был потушен с воздуха, - жестко рушат красивую картинку ветераны лесного спецназа. - И даже дождь не всегда помогает. Нужен ливень, причем затянувшийся не меньше чем на три дня...

Но толк от воды с самолетов все-таки есть. Тонны воды, если их грамотно сбросить перед кромкой огня, способны на время сбить жар, снизить интенсивность пламени. Это позволит вступить в бой авиапожарным.

Основатель советской парашютно-пожарной службы Авиалесоохраны Георгий Мокеев. В США его имя обязан помнить каждый авиапожарный: иначе не сдаст тесты.

Пожарные-киборги еще очень нескоро заменят пожарных-людей. В лесу во всяком случае. Хотя есть что-то удивительное в том, что часть инструмента пожарных уходит корнями в прошлый век. Большую саперную лопату в России приняли на вооружении во время русско-японской войны. И эта лопата за последние 115 лет конструктивно не менялась. А упомянутую "пуласку" изобрел помощник рейнджера из лесной службы США Эд Пуласки. Произошло это в... 1911 году! Морально инструмент не устарел.

Впрочем, есть и новинки от отечественных производителей. "У нас на вооружении уже семь беспилотников, - рассказывает заместитель начальника парашютно-десантной пожарной службы "Авиалесоохраны" Виктор Коновалов. - Три самолетного и четыре вертолетного типа".

Дроны очень выручают. Хотя пожары они не тушат, но незаменимы в разведке. "Либо я отправляю двух человек, и они на своих ногах, пешком, проводят доразведку перед началом работы, - уточняет Коновалов. - Либо запускаем беспилотник, который снимает кромку пожара, выдает ее координаты. Мы все видим в реальном времени. Что позволяет точно определить положение и ширину минеральной полосы, произвести от нее отжиг. Это экономит время и силы, да и ноги моих десантников бережет".

Новейший БПЛА С-350 оснащен тепловизором и камерой HD-разрешения: "Встал в круг, навел камеру на очаг пожара и 4,5 часа наблюдает!"

А предмет особой гордости Виктора Коновалова - парашюты. Сейчас "лесной спецназ" прыгает с "Лесником-3". Эта система с 2002 года проходила испытания, с 2004 года принята на вооружение.

Помните, я обещал рассказать, почему наши лесные пожарные не опасаются санкций? Представьте себе: отечественный "Лесник-3" скопировали американские пожарные. И очень им довольны.

Причем это благодарные коллеги. Замначальника "Авиалесоохраны" Андрей Ерицов трижды по обмену опытом бывал в США: в составе парашютно-пожарных групп и команд быстрого реагирования. Вспоминает:

- Идет практическая тренировка по тушению лесных пожаров. Американский инструктор обращается к личному составу: "В какой стране впервые пожарный прыгнул с парашютом на горящий лес? Пожарные, задыхаясь от нагрузок, хором: "Фром Раша!"

- What is the name of this brave man? (Как имя этого храбреца?)

- Мокеев!!!

Попробуй авиапожарный в Америке не ответь на этот вопрос: считай, не сдал зачет.

Лично у меня эта история вызвала спазм в горле. Особенно после того, как я довольно долго и не очень результативно искал в поисковиках информацию о великом человеке Мокееве...

Георгий Александрович Мокеев родился в 1895 году в Санкт-Петербурге. С 1930 по 1935 год принимал участие в экспедициях Центрального научно-исследовательского института лесного хозяйства. Георгий Александрович отстаивал идею, казавшуюся многим безумной: тушить лесные пожары с помощью специально обученных парашютистов, повысив тем самым оперативность реагирования. 19 июня 1936 года парашютисты Мокеев и Левин выполнили первые прыжки для мобилизации населения на тушение лесных пожаров в Горьковской области. Этот день считают началом образования парашютно-пожарной службы авиационной охраны лесов...

Кстати, о наших парашютах. В Шушенском показали новейшую парашютную систему специального назначения "Альфа-комбат-310". Ее изюминка: упрощенная система раскрытия основного парашюта. Если ЧП, то происходит отцепка основного и автоматический выпуск запасного, который идентичен основному.

В комплекте с новой парашютной системой идет снаряжение парашютиста-пожарного для прыжков на лес. Забрало шлема защищает лицо, а тело от сучков и веток предохраняют специальный костюм. В комплекте предусмотрено все, вплоть до устройств и инструментов, которые позволят авиадесантнику безопасно спуститься с дерева. Последний штрих: при приводнении снаряжение парашютиста-пожарного надежно удерживает его на воде.

Пока у лесного спецназа 55 комплектов, испытания продолжаются уже три года. Авиапожарные довольны.

Как и о системе Бориса Кашевника, отзывы примерно такие: по сравнению с тем, что было раньше, - это как иномарка и "Жигули".

Образ понятный, но не очень удачный. Разработка отечественная. Наши впереди планеты всей, и до этих "Жигулей" всем, как до Парижа.

И даже американцы скопировать пока не успели.