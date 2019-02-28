Опубликовано видео нападения на генерал-полковника Бриндикова

В центре Москвы в среду был избит генерал-полковник в отставке Александр Бриндиков. В его послужном списке много высокопоставленных должностей. Пик карьеры пришелся на середину "нулевых", когда он был первым заместителем министра промышленности, науки и технологий.

27 февраля примерно в 13 часов мужчина подъехал на своем Мерседесе к воротам офиса на Малой Никитской улице, где работает в настоящее время. Но проезд ему преградила другая иномарка - белая "Инфинити". Тогда Бриндиков посигналил, видимо, очень настойчиво, поскольку это не понравилось двоим мужчинам. После того, как они отогнали свою машину и дали заехать генералу во двор, один из них подошел разобраться. Разговор долгим не получился, и незнакомец нанес удар в лицо Бриндикову.

Стоит отметить, что 65-летний мужчина нисколько не испугался обидчика, который гораздо моложе его. На видео, размещенном телеканалом "360", видно, что Бриндиков нанес несколько ответных ударов. Но тут на подмогу хулигану пришел второй мужчина, и вдвоем они уже одолели седовласого генерала.

С травмами головы Бриндиков был доставлен в военный госпиталь имени Мандрыка в районе Сокольников. Там ему была оказана необходимая помощь и в настоящее время его здоровью ничего не угрожает.

Теперь дело за правоохранительными органами.

В пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили, что им известно о дорожном конфликте, закончившимся избиением мужчины. По данным полиции, пострадавший подъехал на своем автомобиле к одному из зданий, однако ему загородила дорогу другая машина.

"Генерал просигналил с просьбой пропустить, но водителю иномарки это не понравилось: он и его знакомый вышли из машины и избили его", - прокомментировали в столичном главке МВД.

В настоящее время полицейские проводят доследственную проверку по факту инцидента. Параллельно предпринимаются меры по розыску нападавших. По данным телеканала "360", личность одного из них уже удалось установить - им оказался 44-летний уроженец Украины Юрий Любченко.

Александр Бриндиков - бывший первый замминистра промышленности, науки и технологий России (2001-2004 гг), кроме того он занимал замдиректора департамента оборонно-промышленного комплекса Министерства промышленности и энергетики РФ. В настоящее время работает советником в строительной компании и руководит экспертной группой "Объединенной приборостроительной корпорации" в структуре Федеральной антимонопольной службы.