Землю и целый автопарк спецтехники хочет забрать в доход государства у бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна Генеральная прокуратура РФ.

В четверг главное надзорное ведомство страны отправило в Красногорский городской суд Московской области "дописанный, исправленный и дополненный" иск о взыскании в казну дополнительный список имущества бывшего чиновника.

Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной назвал и сумму, в которую оценили дополнительное добро, которое через суд просят у Шестуна прокуроры - более 425 миллионов рублей.

Забирать планируют земельные участки и автоспецтехнику. По словам Куренного, "все обнаруженное недвижимое имущество, фактически принадлежащее Шестуну, зарегистрировано на физических и юридических лиц, ранее не привлеченных в качестве соответчиков".

Представитель ведомства уточнил, что в общей сложности дополнительно они нашли 92 земельных участка, четыре здания, а также спецтехнику - снегоходы, тракторы и погрузчики.

Точнее: 7 снегоходов Bombardier, погрузчик Hyundai, катер "Glastron", 5 квадроциклов, трактор "Беларус-320", трактор "Беларус-1221.2".

По подсчетам прокуратуры, сумма иска "об обращении в доход государства имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы", которым фактически владел и пользовался Шестун, составляет 10 миллиардов 425 миллионов рублей.