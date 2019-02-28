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28.02.2019 10:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

ФСБ задержала восьмерых белгородцев за незаконный сбыт оружия

Текст: Анна Скрипка (Белгород)

Восемь белгородцев задержаны ФСБ за продажу оружия и боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Все это они нашли на местах боев во время раскопок, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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- При сбыте ППШ (пистолета-пулемета Шпагина), пистолета Браунинг и тысячи патронов двое организаторов преступной группы задержаны с поличным. В результате проведенных мероприятий по местам проживания задержанных и их сообщников из незаконного оборота изъято 12 единиц огнестрельного оружия (автоматы, пистолеты, карабины и ружья), 2 гранаты (РГД-5 и Ф-1), более пяти килограммов  пороха, основные части и комплектующие к оружию и около двух тысяч боеприпасов различного калибра, - отметили в ФСБ.

Помимо склада оружия, обнаружили и мастерскую с оборудованием для его модернизации и изготовления боеприпасов.

В настоящее время следственным подразделением ФСБ России решается вопрос о возбуждении в отношении членов преступной группы уголовного дела по части 2 статьи 222 (незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору), части 2 статьи 223 (незаконное изготовление оружия группой лиц по предварительному сговору) УК РФ и избрании им меры пресечения. Также устанавливаются лица, уже купившие оружие у задержанных.

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