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28.02.2019 11:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Открыл конфорки и...ушел

Ярославец с помощью бытового газа пытался взорвать пятиэтажный дом
Текст: Элина Труханова
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 45(7803)
Страшная трагедия едва не случилась на проспекте Фрунзе в Ярославле. 45-летний мужчина открыл все четыре конфорки на газовой плите в своей квартире и... ушел.
Фото: Ирина Штольба Жильцы дома отнесли в полицию коллективное заявление с просьбой возбудить дело по другой статье. Фото: Ирина Штольба
Жильцы дома отнесли в полицию коллективное заявление с просьбой возбудить дело по другой статье. Фото: Ирина Штольба

Взрыва не произошло благодаря двум парням, которые зашли той ночью в пекарню круглосуточного магазина, расположенного неподалеку от "приговоренной" пятиэтажки.

- Мы были в магазине, когда туда зашел какой-то мужчина, - рассказывает Александр Суханов, ставший непосредственным участником событий, кстати - пожарный по профессии. - Он попросил сигарету, мы ее дали. Мужчина хотел прямо в помещении закурить, но сотрудники магазина заставили его выйти. Минуты через три мы тоже вышли. Этот человек уже лежал на крыльце. На наш вопрос, не нужна ли ему помощь, он вдруг заявил, что, если мы хотим спасти людей, нам надо бежать по такому-то адресу. И сунул нам ключи. Мол, я там оставил открытые газовые конфорки. Он странный был - то ли пьяный, то ли под наркотиками...

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Несмотря на столь неожиданное заявление нетрезвого мужчины, Александр и его приятель Станислав Мавренков раздумывать не стали и помчались по указанному адресу. Они живут в этом микрорайоне, поэтому сориентировались быстро. Нашли дом, возле которого уже стояла машина газовой службы, - ее вызвали почувствовавшие запах газа соседи. Но откуда шла утечка, в тот момент было еще непонятно.

- Мы вбежали в подъезд, поднялись в квартиру на четвертом этаже, - продолжает Александр Суханов. - Там нечем было дышать. Закрутили конфорки, открыли окно на кухне. Дальнейшим уже занимались газовики, а мы открыли окно в комнате, почему-то занавешенное покрывалом.

"Почему ему вменяют покушение на уничтожение имущества? Здесь же люди в каждой квартире - это покушение на убийство"

Газ в квартире перекрыли. Подозреваемым занялись полиция и медики: его сначала госпитализировали, а через несколько дней... вернули по месту жительства. И теперь к нему по нескольку раз в день наведывается участковый. Полиция, кроме того, возбудила уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества). "Подрывнику" назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Однако жильцов такая реакция на произошедшее все равно не устроила. Они признаются, что, поскольку опасный жилец продолжает с ними соседствовать, они живут в постоянном страхе.

Фото: Дмитрий Феоктиство/ ТАСС
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- Мы спим каждый день, как на пороховой бочке. Все на нервах. Женщина с верхнего этажа в его подъезде все время на успокоительных, ее всю трясет, - признаются соседи, которые попросили не называть их имен. - Какие он там планы вынашивает, что у него в голове "выстрелит" через месяц, а может, через полгода? Он ведь ранее был судим. Едва нас не взорвал, а ему вменяют покушение на уничтожение имущества. Какое имущество? Там же люди в каждой квартире. Это значит, покушение на убийство.

В результате недовольные жильцы дома отнесли в полицию коллективное заявление с просьбой возбудить дело по другой статье. Между тем сам виновник волнений уже заявляет, что взрывать никого не хотел и вентили не открывал. А кто их открыл, он не знает.

Кстати

По словам официального представителя ГУМЧС по Ярославской области Михаила Зверева, в профильное министерство отправлено ходатайство о награждении 20-летнего Александра Суханова и 21-летнего Станислава Мавренкова, оперативные действия которых помогли избежать трагедии.

Тем временем

Жильцы 57 многоквартирных домов Ярославля рискуют остаться без газа из-за отсутствия договоров на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. В мэрии города сообщили, что в первоначальный список на отключение попали 144 дома, но в результате работы с собственниками большинство из них договоры заключили. Подача газа на данный момент приостановлена в 11 домах. По словам заместителя гендиректора ярославской компании - поставщика газа Андрея Епанешникова, все предупреждения были проигнорированы, поэтому компания начала отключать нерадивых абонентов.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Ярославль Взрывы газа в домах
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