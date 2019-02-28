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28.02.2019 19:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Алмазная пыль

Братья получили срок за махинации
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск № 46(7804)
Савеловский районный суд Москвы вынес приговор одному из бывших руководителей ФГУП "Алмазювелирэкспорт" Виктору Афонину. Он получил четыре года лишения свободы за махинации с банковскими депозитами на 5 миллиардов рублей.

Пресс-секретарь Савеловского суда Мария Михайлова сообщила "РГ", что он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, - в мошенничестве в особо крупном размере.

На полгода дольше проведет в заключении другой фигурант уголовного дела, родной брат Виктора Борис Афонин. Он также осужден по статье за мошенничество. В суде было установлено, что брат бизнесмена Борис Афонин, используя фиктивные организации, которые не осуществляли реальной финансово-хозяйственной деятельности, завладел этими деньгами. А затем они были выданы под видом кредитов фиктивным компаниям.

Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС
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Предприятие "Алмазювелирэкспорт" занимается покупкой, сортировкой, оценкой и продажей на внешних и внутренних рынках драгоценных камней и металлов, а также изделий из них. Следствие и суд установили, что деньги похищались через банк ЗАО "МАБ". По данным следствия, "в период с 2007 по 2011 год Виктор Афонин, работая топ-менеджером, оказал влияние на сотрудников банка, которые закрыли глаза за определенные услуги на хищения депозитных денежных средств, размещенных федеральным государственным унитарным предприятием в этом банке".

ЦБ отозвал у банка "МАБ" лицензию в феврале 2016 года. И тогда выяснилось, что из банка исчезли миллиарды "Алмазювелирэкспорта".

Следствие считает, что Афонины причинили ущерб бюджету России на сумму свыше 6 миллиардов рублей. Им грозило до 15 лет заключения, но благодаря тому, что они активно сотрудничали со следствием и раскрыли все схемы махинаций, суд нашел возможность дать им минимальный срок наказания. Вину свою они признали полностью. На имущество братьев был наложен арест на сумму более полутора миллиардов рублей.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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