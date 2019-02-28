Савеловский районный суд Москвы вынес приговор одному из бывших руководителей ФГУП "Алмазювелирэкспорт" Виктору Афонину. Он получил четыре года лишения свободы за махинации с банковскими депозитами на 5 миллиардов рублей.

Пресс-секретарь Савеловского суда Мария Михайлова сообщила "РГ", что он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, - в мошенничестве в особо крупном размере.

На полгода дольше проведет в заключении другой фигурант уголовного дела, родной брат Виктора Борис Афонин. Он также осужден по статье за мошенничество. В суде было установлено, что брат бизнесмена Борис Афонин, используя фиктивные организации, которые не осуществляли реальной финансово-хозяйственной деятельности, завладел этими деньгами. А затем они были выданы под видом кредитов фиктивным компаниям.

Предприятие "Алмазювелирэкспорт" занимается покупкой, сортировкой, оценкой и продажей на внешних и внутренних рынках драгоценных камней и металлов, а также изделий из них. Следствие и суд установили, что деньги похищались через банк ЗАО "МАБ". По данным следствия, "в период с 2007 по 2011 год Виктор Афонин, работая топ-менеджером, оказал влияние на сотрудников банка, которые закрыли глаза за определенные услуги на хищения депозитных денежных средств, размещенных федеральным государственным унитарным предприятием в этом банке".

ЦБ отозвал у банка "МАБ" лицензию в феврале 2016 года. И тогда выяснилось, что из банка исчезли миллиарды "Алмазювелирэкспорта".

Следствие считает, что Афонины причинили ущерб бюджету России на сумму свыше 6 миллиардов рублей. Им грозило до 15 лет заключения, но благодаря тому, что они активно сотрудничали со следствием и раскрыли все схемы махинаций, суд нашел возможность дать им минимальный срок наказания. Вину свою они признали полностью. На имущество братьев был наложен арест на сумму более полутора миллиардов рублей.