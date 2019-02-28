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28.02.2019 20:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Гибельный маршрут

Самолет упал на дачу в Подмосковье
Текст: Татьяна Шадрина
Российская газета - Федеральный выпуск № 46(7804)
Легкомоторный самолет "Чайка С-72" упал на дачный участок в Коломенском районе Московской области. Погибли пилот и пассажир.

Борт упал на дачный участок в СНТ "Отдых-3", на земле никто не пострадал. Самолет задел угол дома, но в нем никого не было.

Кому принадлежал самолет - частному лицу или одному из аэроклубов, - пока неизвестно, так же как неизвестен его маршрут - частный борт на малой высоте имеет право вообще не уведомлять о нем.

Сейчас в России выдано 70 свидетельств эксплуатанта авиации общего назначения (именно к ней принадлежал разбившийся самолет), за ними числится свыше 200 небольших самолетов. В основном в реестре Росавиации небольшие авиаклубы. Полет на самолете в клубе стоит примерно 5-6 тысяч рублей. Кроме того, эксплуатируется более 4400 воздушных судов, владельцами которых являются физические лица или организации, не имеющие свидетельства эксплуатанта. Эксплуатируется 3065 единичных экземпляров воздушных судов (ЕЭВС).

В Подмосковье в крупном ДТП погибли три человека

Авиация общего назначения стала активно развиваться в последние годы. Если с 1997 года по 2005 год произошло лишь два происшествия с такими воздушными судами, то за 2006-2017 годы - 229, более половины из которых (55%) закончились катастрофами. В них погибли 248 человек.

И это при жестком запрете на коммерческую перевозку пассажиров авиацией общего назначения. Частных пилотов не пугают штрафы, так как они не очень большие: за нарушение правил полетов - от 2 до 5 тысяч рублей, а за полеты с просроченными летными свидетельствами - 1,5-3 тысячи. И так летают многие, ведь поймать за руку в небе сложнее, чем на автодороге. Есть и те, кто садится за штурвал в состоянии алкогольного опьянения. Обнаруживается это иногда только уже при расследовании катастроф.

Сейчас происшествия с судами авиации общего назначения происходят в среднем каждые две недели. В каждой катастрофе гибнет в среднем два человека. Доля происшествий в авиации общего назначения от всех авиапроисшествий в российской гражданской авиации ежегодно составляет 60-70 процентов. Такова статистика Росавиации.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Авиакатастрофы
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