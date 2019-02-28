Самолет упал на дачу в Подмосковье

Легкомоторный самолет "Чайка С-72" упал на дачный участок в Коломенском районе Московской области. Погибли пилот и пассажир.

Борт упал на дачный участок в СНТ "Отдых-3", на земле никто не пострадал. Самолет задел угол дома, но в нем никого не было.

Кому принадлежал самолет - частному лицу или одному из аэроклубов, - пока неизвестно, так же как неизвестен его маршрут - частный борт на малой высоте имеет право вообще не уведомлять о нем.

Сейчас в России выдано 70 свидетельств эксплуатанта авиации общего назначения (именно к ней принадлежал разбившийся самолет), за ними числится свыше 200 небольших самолетов. В основном в реестре Росавиации небольшие авиаклубы. Полет на самолете в клубе стоит примерно 5-6 тысяч рублей. Кроме того, эксплуатируется более 4400 воздушных судов, владельцами которых являются физические лица или организации, не имеющие свидетельства эксплуатанта. Эксплуатируется 3065 единичных экземпляров воздушных судов (ЕЭВС).

Авиация общего назначения стала активно развиваться в последние годы. Если с 1997 года по 2005 год произошло лишь два происшествия с такими воздушными судами, то за 2006-2017 годы - 229, более половины из которых (55%) закончились катастрофами. В них погибли 248 человек.

И это при жестком запрете на коммерческую перевозку пассажиров авиацией общего назначения. Частных пилотов не пугают штрафы, так как они не очень большие: за нарушение правил полетов - от 2 до 5 тысяч рублей, а за полеты с просроченными летными свидетельствами - 1,5-3 тысячи. И так летают многие, ведь поймать за руку в небе сложнее, чем на автодороге. Есть и те, кто садится за штурвал в состоянии алкогольного опьянения. Обнаруживается это иногда только уже при расследовании катастроф.

Сейчас происшествия с судами авиации общего назначения происходят в среднем каждые две недели. В каждой катастрофе гибнет в среднем два человека. Доля происшествий в авиации общего назначения от всех авиапроисшествий в российской гражданской авиации ежегодно составляет 60-70 процентов. Такова статистика Росавиации.