СК направил опергруппу к упавшему самолету под Москвой

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, СК начал доследственную проверку по факту гибели двух человек. По итогам предварительного расследования, скорее всего, возбудят уголовное дело. Параллельную проверку по своей линии проводит Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
По предварительным данным, самолет сегодня днем вылетел с частного аэродрома "Северка". Он расположен в 14 километрах к северо-западу от Коломны. Машина начала падать, когда пролетала над дачами товарищества "Отдых". Самолет упал на дом, на даче в этот момент никого не было.
Легкомоторный самолет разбился в Коломенском районе Подмосковья. МЧС сейчас уточняет данные о пострадавших.— Телеканал 360° (@360tv) 28 февраля 2019 г.
По сообщению источника РИА «Новости», погибли два человека. pic.twitter.com/nqzDGDLEDk