СК направил опергруппу к упавшему самолету под Москвой

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте направило на место крушения легкомоторного самолета оперативно-следственную группу.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, СК начал доследственную проверку по факту гибели двух человек. По итогам предварительного расследования, скорее всего, возбудят уголовное дело. Параллельную проверку по своей линии проводит Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

По предварительным данным, самолет сегодня днем вылетел с частного аэродрома "Северка". Он расположен в 14 километрах к северо-западу от Коломны. Машина начала падать, когда пролетала над дачами товарищества "Отдых". Самолет упал на дом, на даче в этот момент никого не было.