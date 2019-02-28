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28.02.2019 20:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Семь пуль для мэра

Закончено дело банды, убившей главу Сергиева Посада
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 46(7804)
В четверг Следственный комитет РФ объявил об окончании расследования по уголовному делу против Константина Пискарева, известного под прозвищем Костя Большой.

Кроме Пискарева на скамью подсудимых сядет почти вся банда. В СКР назвали фамилии Сергея Александрова, Сергея Барабашкина, Юрия Бережнова, Александра Замятина, Дамира Капкова, Андрея Столярова, Дмитрия и Николая Юровых.

На всех них - целый букет самых тяжких уголовных статей: бандитизм, покушения на убийства и убийства, похищение человека, незаконный оборот оружия, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель СК Светлана Петренко, с 1996 по 1999 год Константин Пискарев создал банду. Специализация - убийства.

В банду в разное время вошли Александр Замятин, Денис Земцов, Дмитрий Лупичев, Дмитрий Мишин, Игорь Сарьян, Андрей Столяров, Сергей Безруков, Дмитрий и Николай Юровы, а также иные лица. Первые преступления эти люди совершили еще в конце 90-х годов. Но тогда доказать их не получилось.

- Выйти на след этой банды следователям совместно с сотрудниками ГУУР МВД и ФСБ удалось в 2016 году, в процессе работы по раскрытию убийства главы Сергиева Посада Евгения Душко, - рассказала Петренко. Расследуя дело об убийстве чиновника, следователь СК установил взаимосвязь между несколькими очень похожими преступлениями. Итог - около двух десятков уголовных дел были соединены в одно производство. Следственная группа по крупицам восстанавливала события многолетней давности. Банду задержали только в 2016 году. Их долго не могли поймать, так как у них была заведена строгая дисциплина плюс тщательная подготовка, тщательное планирование преступлений и конспирация.

По данным  следствия, бандиты в Москве, Подмосковье и других регионах убили 21 человека

По данным следствия, членами банды на территории Москвы, Московской области и других регионов России был убит 21 человек, в том числе Евгений Душко.

Следствие установило, что бандиты убивали тех, кто в какой-то мере конфликтовал с их шефом. То же произошло и в случае с Евгением Душко.

Фото: Максим Григорьев/ТАСС
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По версии следствия, в 2011 году между Пискаревым и Душко возник конфликт, связанный со служебной деятельностью главы Сергиева Посада. В результате конфликта коммерческие интересы лидера банды могли пострадать. Тогда он и решил убить Душко. По указанию главаря преступной группировки Сергей Безруков собрал информацию о рабочем графике, маршрутах передвижения, автомобиле, месте проживания жертвы.

Утром 22 августа 2011 года бандиты на автомобиле, за рулем которого сидел Безруков, приехали к дому Душко в Сергиевом Посаде. Дождавшись, когда глава городского поселения выйдет из дома и сядет в автомобиль, Константин Пискарев подошел к чиновнику и расстрелял его. Мэру досталось сразу семь пуль, и шансов выжить у него не было.

По уверению Петренко, следствием собрана достаточная доказательственная база. В четверг уголовное дело, в котором фигурируют девять человек, было отправлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Но точку ставить рано. Безруков и Мишин продолжают знакомиться с выделенными в отношении них уголовными делами. Сарьян объявлен в международный розыск и арестован заочно. Двое соучастников - Лупичев и Земцов уже осуждены к длительным срокам лишения свободы.

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